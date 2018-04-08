حصة بوحميد: حرص على إشراك المواطنين

أوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المواطن علي المزروعي لحضور اجتماع مجلس الوزراء اليوم، هي خطوة تعكس حرص قيادة الدولة على إشراك المواطنين في كل شؤونهم، خاصة إذا كانت تتعلق برؤية الحكومة واهتمامها في ما يقدم لهم من خدمات ورعاية، تنعكس على سعادة والارتقاء بمعيشتهم وحياتهم.

وأضافت معاليها أنها ستستعرض خطة وزارة تنمية المجتمع لمساعدة ذوي الدخل المحدود في الإمارات، والجهود المبذولة تجاههم، فضلاً عن الخطط الاستراتيجية التي سيتم العمل عليها، بهدف تيسير شؤونهم وتلبية طلباتهم، والتي تحرص قيادة الإمارات وفريق عمل الحكومة على متابعتها وتذليلها في حال وجود أي ملاحظات، مؤكدة أن قادة الدولة طالما كانوا قريبين من أبنائهم وإخوانهم المواطنين، يسمعون أصواتهم ويلبون احتياجاتهم، وأن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمواطن علي المزروعي، دليل يؤكد هذا النهج التي تسير عليه الإمارات منذ قيامها وحتى الآن.

وقات معالي وزيرة تنمية المجتمع إن الحكومة الإماراتية طالما اتسم عملها وأداؤها بالديناميكية ورد الفعل المناسب والتفاعل السريع، خاصة إذا ما تعلق هذه الأمر بشؤون المواطنين، ولذلك تأتي مناقشة جلسة مجلس الوزراء لأحوال المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة، في سياق التعرف على خطط الوزارة ومتابعة التحديات التي قد تواجه المواطنين، والاستماع للمواطن المزروعي عن قرب في بيت الوطن«المجلس الوطني» المنصة، التي تهتم بشؤون وأحوال أبنائه.

ولفتت إلى أن الأفكار الإبداعية التي تحرص الدولة على تبنيها، تنعكس إيجاباً على أحوال المواطنين وبشكل سريع، حيث تعتبر هذه الدعوة إحداها، مؤكدة أن ذلك لا يعتبر شيئاً مستغرباً على الإطلاق، وإنما أمر صحي وموجود باستمرار بمختلف أشكاله وطرقه.