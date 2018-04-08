محمد بن راشد وسعود بن صقر يحضران أفراح الغرير

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه جمعة أحمد ماجد الغرير بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة ماجد سيف أحمد الغرير.

وقد بارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أفراح الغرير وهنأ العروسين متمنياً لهما حياة زوجية مستقرة ومكللة بالسعادة والرفاء والبنين.

وحضر الحفل - الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي عصر أمس - صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ، وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد والفعاليات الاقتصادية في الدولة وأقارب العروسين.

وقد بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد للغرير أفراحهم وهنأ العروسين وتمنيا لهما حياة أسرية سعيدة مفعمة بالفرح والسرور.