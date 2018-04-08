أعضاء في «الوطني»: الإمارات قدمت درساً للعـالم في دور الحكومة تجاه الشعب

أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المواطن علي المزروعي، لحضور اجتماع مجلس الوزراء، تعد درساً للتعريف بدور الحكومة وجهودها في تلبية احتياجات المواطنين وإسعادهم.



وأكد مروان بن غليطة، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حرص القيادة الرشيدة على سماع وجهات ومتطلبات وأماني الشعب، مشيرةً إلى أن دعوة المواطن علي المزروعي إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء هي دعوة لصوت المواطنين، لكونه نقل وتحدث عن هموم شريحة من المواطنين.



ونوه بن غليطة بأن الدعوة رسالة واضحة لكل مسؤول في فريق عمل الحكومة، بضرورة سماع صوت المواطن والانتباه له، لكونه مؤشراً من الميدان للمتابعة والتصحيح إذا تطلب الأمر.



وقالت المهندسة عزة سليمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن توجيهات القيادة الأولى لنا كممثلين للمواطنين هي الحرص على القرب من المواطنين والوجود الميداني معهم، لنكون شريكاً للحكومة في نقل نبضهم تحت القبة، وتوفير أفضل مستوى معيشي للناس، وبهذه الدعوة للمواطن علي المزروعي إلى حضور جلسة مجلس الوزراء تقدم لنا قيادتنا درساً في تلبية احتياجات الناس ودور الحكومة في ذلك، فبينما الحكومة منشغلة في تنفيذ خطط ومشاريع تنافس أكثر الدول تقدماً، بقي الإنسان أغلى ما نملك في كل الأوقات.



وأضافت: «هذه اللفتة تقول إن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، وروحه حاضرة بيننا في كل وقت، فالإمارات ولدت من إجماع قلوب الإماراتيين على حلم زايد ببناء دولة أساسها الحب بين الشعب والقيادة، وهذه الدعوة للمواطن علي المزروعي درس لا مثيل له في كيفية تبنّي قضايا الشعب، وحُب قيادتنا واهتمامهم بكل ما يضمن لنا أفضل حياة نلمسهما كل لحظة ومع كل لفتة كريمة مثل هذه».



عطاء

وقال حمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المواطن علي المزروعي إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء اليوم، رسالة واضحة للجميع، وبخاصة المسؤولين، عن أهمية الاستماع إلى آراء وملاحظات الموطنين، ورصدها من خلال الميدان ودراستها وتلبيتها، وتذليل جميع التحديات التي تواجه أبناء الوطن من أجل الاستقرار والعيش الكريم.



وأضاف أن هذه الرسالة تؤكد متابعة القيادة الرشيدة هموم وتطلعات أبناء الوطن والعمل على تلبيتها، وهذا ليس غريباً على سموه، فدائماً يضع المواطن أولوية في جميع ميادين الحياة، ويعمل على دعم تعزيز أبناء الوطن في في مختلف القطاعات، لتحقيق سبل العيش الكريم لهم.



اهتمام

من جانبها، قالت عفراء البسطي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن هذه الدعوة تؤكد أن الاهتمام بالمواطنين يأتي في صدارة أجندة قيادتنا الرشيدة التي عوّدتنا دائماً على التواصل المباشر مع أبناء الوطن والاستماع لهم، وهذا الأمر نهج رسّخه الآباء المؤسسون، واليوم قيادتنا تولي هموم المواطنين واحتياجاتهم أهمية بالغة، على اعتبار أن الإنسان هو محور عملية التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة، وركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتطور والازدهار.



وأضافت أن المواطن علي المزروعي عرض مشكلته بالبث المباشر وظروفه الصعبة، وبعدها أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير كل احتياجاته بشكل فوري، وتلبية كل متطلبات العيش الكريم له ولأسرته، ورفع تقرير عاجل لمكتب سموه بذلك، كما أمر سموه وزيرة تنمية المجتمع بعرض تقرير مفصّل وعاجل أمام اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم، بكل احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وعرض مرئيات واضحة لخطة الوزارة بهذا الخصوص.