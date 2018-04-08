ميثاء القرقاوي..بصمة شبابية

طموح ميثاء علي القرقاوي، عضو مجلس الشباب الإعلامي، وحبها لإضفاء بصمة فريدة، وطابع جديد في كل مشروع تنجزه، وخصوصاً أنها تؤمن أولاً بالتجديد والبعد عن الروتين، جعلها تختار في بداية مشوار حياتها تخصص الإبداع في العلاقات العامة والإعلان، في كلية الإعلام والاتصال بجامعة زايد، لتتمكن من التعرف على مجالات شغفها في التسويق والابتكار، إضافة إلى الإعلام.

لم تكتف بالوقوف في مكان واحد للتعلم، بل أرادت أن تنتقل بين الأقسام كلها لتنهل منها العلوم، وأن تكتسب مهارات جديدة في مختلف المجالات الأكاديمية في الجامعة، لذا أصرّت ميثاء على الانضمام إلى مجلس طالبات جامعة زايد، كعضو نشط ساهمت في إقرار عدد من المبادرات التي سهّلت الحياة الجامعية لأقرانها، وفضّلت بعد تخرجها أن تبقى على اتصال مع الحياة الأكاديمية، لذا انضمت إلى رابطة خريجات الجامعة لثلاث سنوات على التوالي.

في مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي، كان لها النصيب الأكبر من التجارب التي صقلت فيه خبراتها ومهاراتها، كمسؤولة عن التسويق والعلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، كنتاج لشغفها الدائم بالمحتوى الرقمي والإعلام الجديد، لتنضم إلى فرق التحسين في المركز، والعمل على برامج ومبادرات عدة في المركز منها: «برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية»، و«دورة التحسين السنوية»، و«التصويت على أفضل مبادرة حكومية في إمارة دبي»، و«إكسبو حكومة الرقم 1»، و«سباق بناة المدينة» وغيرها.

وبسبب حبها للاطلاع والمعرفة والاستماع إلى الآراء والمقترحات والتجارب، انضمت ميثاء إلى فريق «بناة المدينة» التابع للأمانة العامة، في مجال البحوث والدراسات حول الخدمات الحكومية المشتركة والتي يتم بناؤها استناداً على مقابلات مع المتعاملين .

إنجازات ميثاء جعلتها هي الاختيار الأفضل لتمثل أبناء جيلها ضمن «مجلس الشباب الإعلامي» إذ اختاروها ضمن الـ12 عضواً المتميزين، في تصفيات قوية بين 132 مرشحاً، للمشاركة على مستوى الدولة، لتصيغ مستقبل الشباب في مجال الإعلام، وتكون صوتهم في إطلاق مبادرات تخدمهم، إيماناً منها بقدرات الشباب وطاقاتهم.

للتطوع الحصة الأكبر في حياة ميثاء العملية، إذ عملت على العديد من المبادرات والأنشطة المجتمعية المعنية بالشباب والتوطين والتطوع منها: «جائزة ماجد بن محمد الإعلامية للشباب» والذي اجتمع العمل فيه بين الشغف للإعلام ودعم المواهب الشابة، و«مبادرة ماجد بن محمد لتدريب المواطنين»، و«مبادرة الأجر» الرمضانية لثلاثة أعوام على التوالي، كما نظمت نحو 40 فعالية رئيسية معنية بمجالات عدة كالإعلام، وريادة الأعمال، والتوطين، والثقافة وغيرها.