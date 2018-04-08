محمد بن راشد يدعو المواطن علي المزروعي لحضور اجتماع مجلس الوزراء اليوم

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المواطن علي المزروعي من رأس الخيمة، لحضور اجتماع مجلس الوزراء الذي يعقد اليوم، أثناء استعراض وزيرة تنمية المجتمع لخطة مساعدة ذوي الدخل المحدود في الإمارات.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في «تويتر» أمس، تغريدة جاء فيها: «محمد بن راشد يدعو المواطن علي المزروعي من رأس الخيمة لحضور اجتماع مجلس الوزراء غداً الأحد «اليوم»، أثناء استعراض وزيرة تنمية المجتمع لخطة مساعدة ذوي الدخل المحدود في دولة الإمارات». وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمر الأسبوع الماضي، بتوفير كافة احتياجات المواطن علي المزروعي المتصل عبر إذاعة عجمان «راديو الرابعة»، بشكل فوري، وتلبية كافة متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال الـ24 ساعة المقبلة، ورفع تقرير عاجل لمكتب سموه بذلك. كما أمر سموه، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، بعرض تقرير مفصل وعاجل أمام اجتماع مجلس الوزراء المقبل، بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وعرض مرئيات واضحة لخطة الوزارة بهذا الخصوص، مؤكداً سموه أهمية تسخير الإعلام لخدمة الوطن والمواطنين، وتأدية رسالته في ترسيخ الاستقرار والحياة الكريمة للجميع في دولة الإمارات.

جاء ذلك بعد تعرّض المزروعي لمشادة كلامية من قبل مذيع في أحد البرامج المجتمعية، بعد أن أبدى المتصل شكوى من ضعف الراتب وارتفاع الأسعار، وعدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الحياة في ظل هذه الظروف.

وتعكس أوامر صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بخصوص توفير احتياجات المواطنين، حالة التواصل والتفاعل والتقارب بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن في مختلف المواقف والظروف، وحرص القيادة الرشيدة على توفير سبل العيش الكريم في كافة متطلبات الحياة.