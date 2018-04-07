شرطة الشارقة تستعمل سيارات صديقة للبيئة في "فحص السائقين"

قامت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالتعاون مع الشريك (الفطيم للسيارات)، بإدخال سيارات صديقة للبيئة في خدمات فحص السائقين، وتأتي هذه المبادرة في إطار تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية في جعل الطرق أكثر أماناّ وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

أكد المقدم حميد سعيد الجلاف، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإنابة، أن شرطة الشارقة تتطلع إلى استشراف المستقبل بإطلاقها للسيارة الهجين، التي تعمل بالكهرباء والوقود معاّ، مما يسهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية في طرقاتنا والحد من التلوث البيئي، وتتميز المركبة بأنها اقتصادية من حيث تكلفة التشغيل.

وأشار المقدم الجلاف إلى أنهم يعملون حالياّ على تدريب الفاحصين علي المركبة، ومن ثم نقل المعرفة والتدريب للسائقين الراغبين في استخدامها وامتلاكها مستقبلاً، حيث تشجع شرطة الشارقة السائقين على التوجه نحو اقتناء المركبات الصديقة للبيئة انطلاقاّ من رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 نحو الاستدامة البيئية.