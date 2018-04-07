اختتام التمرين العسكري المشترك "نمر الصحراء 5" بين القوات البرية الإماراتية والماليزية

اختتمت على أرض الدولة فعاليات التمرين العسكري المشترك "نمر الصحراء 5" بين القوات البرية الإماراتية والقوات البرية الماليزية بحضور العميد الركن سعيد راشد علي الشحي نائب قائد القوات البرية والفريق أول داتو سري الكفل بن حاج قاسم قائد جيش القوات المسلحة الماليزية .ويأتي التمرين المشترك "نمر الصحراء 5" في اطار حرص القيادة الرشيدة الدائم على دعم وخلق شراكات متميزة بين البلدين في المجالات كافة وتوسيع آفاق التعاون بما يحقق الرؤية المشتركة في تبادل الخ

برات وتعزيز العمل العسكري بين الجانبين لرفع مستوى الأداء والكفاءة القتالية والعمل بروح الفريق الواحد وفق استراتيجية الارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية للقوات البرية واكتساب الاحترافية في التعامل مع الأجهزة والأسلحة الحديثة في مختلف بيئات مسارح العمليات.وحقق التمرين المشترك " نمر الصحراء 5 " نجا

حاً كبيراً مما يعكس اهتماما وحرصا من جانب القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع مستوى القدرات والكفاءة القتالية وفق استراتيجية واضحة المعالم وللمساهمة في تطوير مهارات وقدرات منتسبي القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة الذين يذودون عن حمى تراب هذا الوطن.