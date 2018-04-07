تدني الرؤية في دبي إلى 800 متر.. وانخفاض الحرارة اليوم

انخفضت الرؤية الأفقية أمس إلى 2000 متر على أغلب مناطق الدولة وسجلت في دبي أقل من 800 متر و1500 متر في مدينة زايد و1700 متر في أبوظبي، نتيجة استمرار الرياح النشطة المحملة بالغبار والأتربة على المناطق الساحلية والداخلية خاصة المناطق الغربية.

واستمر الطقس يوم أمس غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً وازدادت كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والجزر، وكانت الرياح نشطة السرعة خاصة على البحر والمناطق المكشوفة ومثيرة للغبار والأتربة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم، مع تزايد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والجزر، وتكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام ونشطة السرعة أحياناً خاصة على البحر والمناطق المكشوفة تكون مثيرة للغبار أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

فيما تزداد كميات السحب يوم غد الأحد على بعض المناطق خاصة على السواحل والجزر وبعض المناطق الشرقية، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.