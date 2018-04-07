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حمدان بن راشد وأحمد بن محمد يحضران أفراح بن سرود والكتبي

المصدر:
  • دبي - وام
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حمدان بن راشد خلال حضوره أفراح بن سرود والكتبي| تصوير: سيف محمد

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حضر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد علي راشد بن سرود بمناسبة زفاف نجله «سالم» إلى كريمة المرحوم سعيد غدير محمد الكتبي.

وبارك سموهما للعروسين وذويهما أفراحهما متمنيين لهما حياة سعيدة.

حضر الحفل - الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بقلعة الرمال على طريق دبي - العين عصر أمس - عدد من أعيان البلاد وأبناء القبائل وأقارب العروسين.

أحمد بن محمد خلال حضوره أفراح بن سرود والكتبي

 

كما حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل الاستقبال الذي أقيم في قرية البوم السياحية بدبي مساء أمس، بمناسبة زفاف عبيد أحمد محمد عبيد بن صبيح الفلاسي إلى كريمة سعيد خلفان عمير الكتبي.

وبارك سموه للعروسين وأسرتيهما أفراحهما، متمنياً لهما حياة زوجية مستقرة ومكللة بالفرح والسعادة.

وحضر الحفل عدد من أعيان البلاد وأقارب العروسين.

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