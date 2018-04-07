سالم القاسمي ومروان المعلا يحضران أفراح الجروان والشامسي في الشارقة

حضر الشيخ سالم بن عبد الرحمن بن سالم القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة والشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد محمد راشد الجروان عضو المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة طارق محمد أحمد حمد الشامسي.كما حضر الحفل الذي أقيم بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة شيوخ ووزراء ورؤساء دوائر الحكومية ومحلية وجمع من أهالي العروسين.
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