سالم القاسمي ومروان المعلا يحضران أفراح الجروان والشامسي في الشارقة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تحدي القراءة يخص كل عربي حريص على لغته ومستقبل أبنائه أينما كان في العالم،