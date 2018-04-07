حاكم الشارقة يتقبل التعازي في وفاة أحمد القاسمي

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس في قصر البديع، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، العزاء في وفاة المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، ومن المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، مقدمين خالص تعازيهم ومواساتهم، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سلطان القاسمي يتقبل تعازي محمد بن مكتوم | من المصدر

حاكم الشارقة يتقبل تعازي عبيد الطاير

.. ومحمد الكعبي

.. وعلي الهاشمي

وتقبل سموه العزاء من الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ومعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، ومحمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعلي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والقضائية بوزارة شؤون الرئاسة، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العاملين لدى الدولة وجمع غفير من المواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات الإسلامية والعربية، وأعرب جموع المعزين عن بالغ حزنهم وخالص تعازيهم ومواساتهم، متضرعين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سموه يتقبل تعازي جموع المواطنين

سموه يتقبل تعازي المواطنين

ويتقبل تعازي أبناء الجاليات العربية

ولي عهد الشارقة يتقبل تعازي محمد القرقاوي وجموع المواطنين

سموه يتقبل تعازي عمر العلماء

.. وجموع المواطنين

حضور

حضر واجب العزاء إلى جانب سموهم الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار في مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ الدكتور فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وأنجال الفقيد الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سالم بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين في الدوائر المحلية والاتحادية.