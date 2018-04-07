شرطة رأس الخيمة تخرّج 201 منتسب من 6 دورات تخصصية

شهد العقيد سعيد محمد المهيري مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة تخريج نحو 201 منتسب من فئة الضباط والأفراد في 6 دورات تخصصية متنوعة وهي: «إعداد المحاضرين»، «القيادة في تحفيز الموظفين»، «إدارة الوقت»، «إدارة التغيير والابتكار»، بالإضافة إلى ورشتي عمل تثقيفية حول «الوقاية من الجريمة» و«الحس الأمني»، تلقوا خلالها تدريباً نظرياً مكثفاً عن محتوى الدورات التدريبية كلاً حسب اختصاصه ومجاله، وتوجهت الدورات إلى فئة الضباط وأخرى أفراد.

وأشار مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، إلى أهمية البرامج التدريبية التي يتم عقدها بشكل أسبوعي في المعهد والتي تأتي ضمن إطار استراتيجية وزارة الداخلية في تأهيل المنتسبين ورفع كفاءتهم للإسهام بجهودهم في مواصلة مسيرة التطوير والتحسين في العمل الشرطي والأمني.