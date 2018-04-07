نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشحي في رأس الخيمة

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سعيد محمد بن سيود الشحي، بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة محمد سعيد محمد الشحي. وحضر الحفل الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات، وتخللته فقرات تراثية وشعبية، عدد من المسؤولين وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.