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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشحي في رأس الخيمة

المصدر:
  • رأس الخيمة - وام
التاريخ:

نهيات بن مبارك والحضور خلال حفل الاستقبال | وام

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سعيد محمد بن سيود الشحي، بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة محمد سعيد محمد الشحي. وحضر الحفل الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات، وتخللته فقرات تراثية وشعبية، عدد من المسؤولين وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

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