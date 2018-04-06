محمد بن راشد: تحدي القراءة العربي لا يخص دولة معينة ونحن أقوياء بالعلم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ،أن تحدي القراءة العربي لا يخص دولة معينة، بل يخص كل عربي حريص على لغته وعلى مستقبل أبنائه أينما كان في العالم، مشيرا سموه الى أننا أقوياء بالعلم ، وأقوياء بالشباب العربي الذي يدرك أهمية القراءة.

وقال سموه في حسابه على تويتر "وصلتني اليوم الأرقام النهائية لطلابنا العرب المشاركين في تحدي القراءة العربي .. قراءة 50 كتاباً في كل عام لكل طالب.. شارك معنا هذا العام 10 ملايين طالب من 44 دولة تضمهم 52 ألف مدرسة .. ويتابع أداءهم 86 ألف مشرف قراءة.

وأضاف سموه "تحدي القراءة العربي لا يخص دولة معينة، بل يخص كل عربي حريص على لغته وعلى مستقبل أبنائه أينما كان في العالم. نحن أقوياء بالعلم ، وأقوياء بالشباب العربي الذي يدرك أهمية القراءة، وأقوياء باجتماع العرب على مشروعات حضارية كتحدي القراءة العربي".