"أستر للمتطوعين" تنظم مخيماً طبياً لـ 1400 عامل

نظمت مبادرة "أستر للمتطوعين"، بالشراكة مع "جمعية الخدمة النموذجية"، مخيماً طبياً ضخماً لأكثر من 1400 عامل من ذوي الدخل المحدود في مجمع سكن العمال التابع لشركة دبي للاستثمار العقاري بجبل علي.

وحضر الحدث عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش من وزارة الموارد البشرية و التوطين، و فيبول القنصل العام لدولة الهند، بمشاركة الدكتور أزاد موبين رئيس مجلس الإدارة المؤسس و العضو المنتدي لمجموعة أستر دم للرعاية الصحية، و الدكتورة ظبا موبين رئيسة المشاريع الخاصة لمجموعة أستر دم للرعاية الصحية، والذين عبروا عن دعمهم لهذه المبادرة وشجعوا العمال على المشاركة فيها.

واستفاد من خدمات المخيم الطبي عمالٌ من أبناء الجاليات الهندية والباكستانية والبنغلاديشية والنيبالية؛ وتم تنظيمه بغية تحديد وتلبية المتطلبات الصحية للعمال ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون غالباً ارتياد منشآت الرعاية الصحية الأساسية، ويكافحون لسد أبسط احتياجاتهم وإرسال ما أمكنهم من مال إلى ذويهم في أوطانهم. وبالإضافة إلى الفحوصات الطبية المجانية، حرص منظمو المخيم على تعزيز رفاه وسعادة العمال من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في عدد من الأنشطة الترفيهية.

وجسّد المخيم روح "عام زايد" بالتركيز على المبادئ الي نادى بها الشيخ زايد "رحمه الله" في احترام الناس بغض النظر عن جنسياتهم أو جنسهم أو مكانتهم أو دينهم، وكذلك تثمينه لدور المقيمين في بناء دولة الإمارات.

وشارك في مبادرة "أستر للمتطوعين" ما يزيد على 20 طبيباً و25 مسعفاً من "مستشفى أستر منخول"، وعيادات "أستر" و"أكسس"، و"صيدليات أستر"، ومستشفيات "ميدكير". وتولى فحص العمال في المخيم أطباء اختصاصيون بمجالات الطب العام، وطب العظام، والأسنان، والعيون، والأمراض الجلدية، وأمراض الرئة، وأمراض الجهاز الهضمي. وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تم توجيه بعض المصابين بحالات صحية محددة لتلقي المسار العلاجي المناسب.

وقدمت "أستر أوبتكس" نظارات مجانية لمن يحتاجها، بينما وزعت "صيدليات أستر" و"مالابار جولد" الأدوية اللازمة. وتمت أيضاً دعوة جميع المشاركين لتناول الطعام والمرطبات تقدمة شركاء المبادرة مثل "ألبان العين"، و"مسافي"، و"مالابار جولد".

ويعد هذا المخيم الطبي أحد مبادرات برنامج "أستر للمتطوعين" الذي تم إطلاقه عام 2017 ليتوج مسيرة "أستر" على مدى ثلاثين عاماً من الرعاية الصحية المتميزة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أزاد موبن، رئيس مجلس الإدارة المؤسس والعضو المنتدب لشركة "أستر دي إم للرعاية الصحية": "نحن في ’أستر دي إم‘ نرى أنه من واجبنا مساعدة المحتاجين ورد الجميل للمجتمعات التي نعمل فيها.

وفي يوم الصحة العالمي، نسعى إلى توفير خدمات الرعاية الصحية للأشخاص الذين يحتاجونها ولا يستطيعون الحصول عليها. وتسهم مبادرات ’أستر للمتطوعين‘، مثل هذا المخيم الطبي، في الوصول إلى الناس الذين هم بأمس الحاجة إلى مساعدتنا.

وقد تولت تطوير هذه المبادرة الدكتورة زيبا موبن، مدير المشاريع الخاصة في ’أستر دي إم للرعاية الصحية‘؛ وستواصل المضي قدماً لإحداث فرق ملموس في حياة المزيد من الناس. ونود بهذه المناسبة أن نعرب عن تقديرنا العميق لتعاون القنصلية الهندية وشركائنا في دعم هذا المخيم".

علاوةً على ذلك، أتيحت لعمال المخيم فرصة التسجيل في سحب للفوز بجوائز مميزة ومفيدة. وأثرى المتطوعون أجواء هذه المناسبة بتقديم عروض موسيقية حية أمتعت جميع المشاركين.