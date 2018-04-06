"الصحة" تحذر من استخدام أدوية ومكملات غذائية

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عددا من التعاميم للتحذير من استخدام مكملات غذائية وأدوية تسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم وأعراضا نفسية مثل القلق والتهيج والعصبية وسرعة ضربات القلب .كما حذرت من تفاعل أدوية منع الحمل مع أدوية مرض الصرع التي تحتوي على مادة "الفالبروات -Valproate " وسحب مكملات غذائية لاحتمالية احتوائها على جرثومة "السالمونيلا - Salmonella "والتي قد تتسبب بالتسمم وسحب تشغيلة من دواء يستخدم لتخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضي وسحب وسيلة طبية مستخدمة كنظام لإدارة الصور الطبية وذلك بسبب فقدان بعض الصور الإشعاعية بعد اجراء الفحوصات.

وأوضح الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن قسم ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية والصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع قام بتحليل المنتج " SHEDFAT MAXX CAPSULE" للشركة المصنعة "SHEDFAT LLC "والذي يستخدم كمستحضر لتخفيف الوزن وتبين احتوائه على مادة كيميائية وهي"Yohimbine "محظورة الاستخدام في العالم كونها قد تسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم إلى مستوى خطير وأعراضا نفسية مثل القلق والتهيج والعصبية وسرعة ضربات القلب مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب هذا المنتج من الأسواق ومنع استيراده وتداوله في حال توفره بالدولة علما بأن المنتج غير مسجل لدى إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

و ذكر أن الشركة المصنعة" " Avantis-Sanofi" أبلغت الوزارة بإضافة تفاعل جديد للدواء" Depakine" Sodium Valproate + Valproic acid "مع أدوية منع الحمل الحاوية على مادة "الاستروجين " حيث أوضح التحذير أن الأدوية الحاوية على مادة "فالبروات" لا تؤثر في فعالية المنتجات الحاوية على الاستروجين لكن استخدام المنتجات الحاوية على مادة "الاستروجين" قد يزيد من سرعة تخلص الجسم من مادة "الفالبروات" ما يؤثر على تركيز هذه المادة في الدم وقد يعرض المرضى للخطورة علما بأن المنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع .. ودعا ممارسي الرعاية الصحية أخذ الحيطة والحذر عند صرف هذا الدواء .

وأشار إلى التحذير الصادر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن سحب وعدم استخدام المنتجات الطبية" Kratom Products "والتي تباع على المواقع الالكترونية krakenkratom.com ; ciosa.comsoulspe; phytoextractum.com" وهي منتجات حاوية على عشبة "القرطوم" و تحمل الاسم العلمي" Mitragyna speciosa "والتي تباع على المواقع الإلكترونية المختلفة في شكل كبسولات أو أكياس تحتوي على بودرة كأكياس الشاي والقهوة حيث يستخدم هذا المنتج كمكمل غذائي لافتا إلى أن إدا رة الغذاء و الدواء الأمريكية "FDA "أفادت بأن سبب السحب هو احتمالية احتواء هذه المنتجات على جرثومة" السالمونيلا Salmonella "والتي قد تتسبب بالتسمم وظهور أعراض كالحمى والاسهال والغثيان وآلام في البطن ومن الممكن أن تسبب التهابات خطيرة في الأشخاص الذين يعانون الضعف أو في كبار السن وغيرهم من ذوي المناعة الضعيفة .

وبين أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية سحبت تشغيلة واحدة من الدواء" Omacid Chewable Tablets "الشركة المصنعةOman -ndustries Co National Pharmaceutical I والمستخدم لتخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضي بسبب عدم تجاوز هذه التشغيلة من الدواء لاختبار"Assay" منوها بأن المنتج لا يوجد في دولة الامارات ولكن حرصاً من الوزارة على سلامة المرضى ارتأت الإدارة التعميم لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجوده.

وقال الأمير إن التعميم الخامس جاء بسبب إصدار الشركة المصنعة "جنرال الكتريك" تحذيرا حول استخدام الوسيلة الطبية" Centricity Universal Viewer " والمستخدمة كنظام لإدارة الصور الطبية وذلك بسبب فقدان بعض الصور الإشعاعية بعد اجراء الفحوصات حيث أفادت الشركة المصنعة بأن هذه الأجهزة موجودة في بعض مستشفيات الدولة وستقوم الشركة بالتواصل مع مورديها بتصحيح كافة الأنظمة المتأثرة من خلال توفير تحديث للبرنامج بدون تكلفة. علما بأن هذا المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة.

وأكد أن الوزارة تواصل إصدار تعاميم للتحذير من بعض المكملات الغذائية المغشوشة وسحب أدوية تسبب أعراضا جانبية خطرة وسحب وسائل طبية لا تطابق المعايير المعتمدة وذلك حرصا من الوزارة على صحة أفراد المجتمع وأن دورها لا يتوقف عند التحذير وإنما ترصد الإدارات والأقسام المختصة متابعة التنفيذ في كل المنشآت الصحية بالدولة وذلك بالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية بالدولة ذات الاختصاص.

وأضاف إن إصدار التعاميم التحذيرية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لبناء أنظمة الجودة والسلامة والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية وتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي .. مطالبا الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتجات المذكورة من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها في حال توفرها .

ودعا الجميع في حال حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام هذه الأدوية والمستحضرات الطبية الى التواصل مع الوزارة على الهاتف: 2301448 -04 أو الفاكس: 2301947 -04 أو البريد الالكتروني pv @moh.gov.ae .