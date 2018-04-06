مختبر «التميز والريادة» لشرطة دبي يستشرف المستقبل عبر «10X»

ترأس اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، ومريم الحمادي، مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي، مكتب رئاسة مجلس الوزراء والمستقبل، مختبر «التميز والريادة» أحد المختبرات الاستراتيجية لشرطة دبي لعام 2018، الهادفة إلى مراجعة خطتها الاستراتيجية 2016-2021 والوقوف على نتائجها ودراسة الاقتراحات للخروج بمبادرات نوعية تدعم تحقيق أهدافها ضمن خطة حكومة دبي 2021، وتواكب مبادرات «دبي 10X».

وحضر المختبر الذي عُقد في مركز الابتكار بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، العقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة التميز والريادة في شرطة دبي، ونائبه العقيد صالح الحمراني، وفريق عمل التطوير المؤسسي لمساعدة القائد العام لشؤون التميز والريادة، وعدد من موظفي الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وممثلون عن القطاع الخاص المعنين بالتميز والريادة.

وحول المختبر، قال العبيدلي: نحن في شرطة دبي حريصون على أن ننتهج نهج التطوير المستمر في العمل ومن ضمن الأدوات المستخدمة في ذلك عقد مختبرات الابتكار مع شركائنا الاستراتيجيين وجميع المعنيين بذلك، سواء من مؤسسات وأفراد وقطاع خاص.

وتقدم اللواء العبيدلي بجزيل الشكر إلى اللواء محمد المري على تفضله وحرصه على المشاركة في مختبر التميز والريادة الذي استضافته، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

من جانبه، أكد المقدم فيصل أحمد الخميري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الإدارة العامة للتميز والريادة، أن المختبرات العشرة التي تنفذها شرطة دبي تستهدف الخروج بمبادرات متنوعة في كل موضوع مختبر من أجل دعم الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي وتحقيق خطة دبي 2021، مؤكداً أن المختبرات هذا العام ترتبط أيضاً بمناقشاتها مع التوجهات الحكومية في استشراف المستقبل من خلال مبادرات دبي 10X، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن كل التوصيات والمبادرات سيتم جمعها وعرضها في مختبر نهائي للقادة من أجل اعتمادها.

وفي ختام المختبر، سلم اللواء العبيدلي، اللواء محمد المري ومريم الحمادي درعاً لشرطة دبي.