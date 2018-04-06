بلدية عجمان و«دو» تتفاهمان لتنفيذ مشروع حي الرميلة الذكي

أبرمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أمس مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» وذلك للمشاركة بتنفيذ «مشروع حي الرميلة الذكي» وتعزيزاً لسياسات الجودة ونظم التميز التي تبنتها وتنتهجها حكومة عجمان، واستهدافاً للصالح العام للإمارة، ورغبة من الطرفين في دعم وتعزيز التعاون القائم بينهما.

وقع المذكرة في مقر الدائرة بعجمان عبد الرحمن محمد النعيمي المدير العام للدائرة، وجهاد طيارة نائب الرئيس لتطوير الأعمال والشراكات في «دو» نيابة عن عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

وتنص المذكرة على التنسيق في المشاركة بتنفيذ «مشروع حي الرميلة الذكي» ضمن خطة استراتيجية متكاملة لتطبيق أحدث تقنيات المدينة الذكية والمباني الذكية حسب المخطط المرفق ويشمل نطاق هذه المشروع حسب المنطقة المحددة في شارع عمر بن الخطاب ومجموعة مختارة من الأراضي على هذا الشارع على أن تقوم الدائرة بتقديم البيانات والمعلومات المتوفرة والمتاحة لإعداد نطاق المشروع وتنسيق جميع الاجتماعات اللازمة.