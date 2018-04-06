سلطان القاسمي وسعود المعلا يتقبلان التعازي في وفاة أحمد القاسمي

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح أمس في قصر البديع، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، التعازي والمواساة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، في وفاة المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي العزاء من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، والدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة المصري الأسبق.

حاكم الشارقة يتقبل تعازي ولي عهد الفجيرة | من المصدر

سلطان القاسمي وسعود المعلا وسلطان بن محمد بن سلطان وحميد المعلا | من المصدر

سلطان القاسمي يتقبل تعازي سلطان بن خليفة

حاكم الشارقة يتقبل تعازي ثاني الزيودي

وأحمد الزعابي

وعبدالله المري

مواساة

كما تقبل سموه التعازي من كبار رجالات الدولة والمسؤولين ومن الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومحمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وعدد من الوفود الأكاديمية والتعليمية والمؤسسات العسكرية وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العاملين لدى الدولة، وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، وأعربت الجموع عن صادق تعازيهم ومواساتهم في هذا المصاب الجلل، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وسيف الشعفار

وجموع المواطنين

سلطان القاسمي يتقبل تعازي عبدالحميد أحمد

سلطان بن محمد بن سلطان وعبدالله بن سالم يتقبلان تعازي سعيد بن محمد

ولي عهد الشارقة يتقبل تعازي المسؤولين والمواطنين

حضور

حضر تقديم العزاء إلى جانب سموهم الشيخ سالم بن محمد بن سلطـان القاسمي المستشار في مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار في مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وأنجال الفقيد الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سالم بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين في الدوائر المحلية والاتحادية.