بلدية دبي تنظم ورشة توعية لشركات التطوير العقاري

نفذت بلدية دبي، ورشة التوعية الخاصة بالرسوم الجديدة للنفايات للشركات العاملة في المناطق الاستثمارية، تحت شعار «معاً من أجل بيئة مستدامة»، وبحضور ممثلي شركات التطوير العقاري الرئيسة في إمارة دبي، في فندق غاية غراند، ويأتي تنفيذ الورشة، انطلاقاً من تعزيز الركائز الرئيسة لاستدامة بيئة مدينة دبي، من خلال تطبيق أفضل الممارسات التشريعية والإدارية والتقنية المتميزة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، وتماشياً مع الأهداف البيئية بالأجندة الوطنية لعام 2021، وتحقيقاً للمؤشر الوطني الخاص بتحويل 75 % من النفايات المنتجة في إمارة دبي عن مسار الطمر.

ومن جهته، أفاد المهندس عبد المجيد سيفائي مدير إدارة النفايات ببلدية دبي بـ: «أن هدف الورشة، هو استقطاب أكبر عدد من ممثلي شركات التطوير العقاري، لتوعيتهم بأهمية التخلص السليم من النفايات، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص بتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية، وإطلاعهم على قرار المجلس التنفيذي الجديد رقم «58» لعام 2017، بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلص من النفايات في دبي، والذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من 17 مايو هذا العام».

وأضاف سيفائي، أن هذه الورشة التوعوية، تضمنت عدداً من أوراق العمل، والتي كان من أبرزها ورقة بعنوان «رسوم وغرامات التخلص من النفايات في إمارة دبي»، وتم تنظيم حلقة بعنوان «الآثار البيئية للتخلص غير السليم من النفايات»، وبمشاركة نقاشية وتفاعلية بناءة مع الحضور.