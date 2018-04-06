آخر الأخبار

دعم إماراتي لأطفال البيرو في «عام زايد»

المصدر:
  • ليما - وام
التاريخ:
طباعة Email

قدمت سفارة الدولة دعماً للأطفال الأكثر فقراً في البيرو تمثل في توفير اللوازم المدرسية لهم وذلك في إطار مبادرات «عام زايد».

وسلم محمد يوسف محمد العوضي سفير الدولة لدى جمهورية البيرو التبرع خلال حفل حضرته ماريا لويزا كاريو رئيسة لجنة السيدات في البرلمان البروفي والبرلمانية لوس سالغادو رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وإنريكي بلاوندي مدير الشرق الأوسط ودول الخليج بوزارة الخارجية البيروفية وأعضاء سفارة الدولة في ليما.

وشكرت رئيسة لجنة السيدات دولة الإمارات باسم الحكومة البيروفية على هذه المبادرة، مشيرة إلى أهميتها في دعم تعليم عدد من الأطفال في عمر الدراسة فيما أشادت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بأواصر الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon