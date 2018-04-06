افتتاح معرض «زايد في قلوب الباكستانيين»

افتتح حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، معرض صور «زايد في قلوب الباكستانيين» الذي تُعرض فيه صور نادرة للزيارات الرسمية وغير الرسمية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى باكستان بحضور كبار مسؤولي الحكومة الباكستانية والسفراء المعتمدين في باكستان والمجتمع الدبلوماسي ووسائل الإعلام المحلية، وذلك تفاعلاً مع عام زايد 2018.

وتم عرض أكثر من 25 صورة للشيخ زايد تعكس المكانة الخاصة لباكستان في قلب الوالد المؤسس، رحمه الله، الذي كان يسعى لإدخال الفرح والسعادة وتوفير العيش الكريم لجميع أبناء الشعب الباكستاني.

‏ويحكي معرض «زايد في قلوب الباكستانيين» من خلال الصور المعروضة قصص محبة زايد لباكستان وارتباطه بها، وكذلك تم عرض مجسمات لمشاريع زايد الإنسانية والخيرية والتنموية في جميع أنحاء باكستان التي تعكس الحُب والود والاحترام المتبادل بين زايد والشعب الباكستاني تؤكد أن أعماله الإنسانية باقية وخالدة في الأذهان، ‏حيث كان الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، إنساناً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ سامية وراقية، والقصص والراويات الإنسانية التي يرددها كثيرون عن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد في باكستان هي قصص تُدرس لأجيال المستقبل فمواقفه النبيلة تُحكى والذكريات الجميلة التي يحملها من عاصر زايد وكان قريباً منه في باكستان يتم ترديدها بكل فخر واعتزاز.