أمن المطارات تحتفل باليوم العالمي لليتيم

احتفلت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي باليوم العالمي لليتيم من خلال الاحتفاء بأبناء الموظفات العاملات في الإدارة، وذلك بإقامة يوم ترفيهي بالتعاون مع مركز أدفانشر لاند بمركز صحارى، وشملت الفعاليات العديد من الألعاب والفقرات الترفيهية، بالإضافة إلى تناول وجبة غداء وتوزيع بطاقات دخول مجانية للألعاب صالحة لمدة سنة كاملة.

وأكد العميد محمد أحمد بن ديلان، مساعد المدير العام للإدارة، حرص الإدارة العامة لأمن المطارات على تنويع قنوات التواصل مع الموظفين والعمل على إسعادهم وترجمة قيم الهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي، الرامية إلى خلق بيئة محفزة ومثالية للموظفين.