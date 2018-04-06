شرطة دبي تبحث التعاون الأمني مع نظيرتها النيوزيلندية

بحث اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، خلال لقائه في مقر القيادة، جيمي كلارك واتسون سفير جمهورية نيوزيلندا والمقدم باري تايلور ضابط ارتباط شرطة نيوزيلندا لمنطقة الشرق الأوسط، والوفد المرافق لهما، بحضور المقدم طارق هلال السويدي رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية في شرطة دبي، تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية.

وعقب اللقاء اطلع الوفد الزائر على غرفة عمليات شرطة دبي، حيث كان في استقبالهم العميد عمر عبد العزيز الشامسي، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، والذي بدوره أطلع الوفد على التطورات التي حققتها القيادة العامة لشرطة دبي في نظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي، وسير العمل والإجراءات التي يتم اتخاذها منذ تلقي البلاغ وحتى وصول الدورية إلى موقع الحادث، إضافة إلى نظام مراقبة الدوريات باستخدام الأقمار الصناعية، ومراقبة الطرق الخارجية بواسطة الكاميرات الثابتة والمحمولة جواً، وخدمة الإنذار المبكر التي توفرها شرطة دبي لمحلات الصرافة والمجوهرات والبنوك.

كما استمع الوفد من العميد الشامسي لشرح عن نظام استقبال مكالمات الطوارئ الذي يقوم بتحويل المكالمات إلى الإسعاف والشرطة والإنقاذ والدفاع المدني، إضافة إلى نظام توزيع المكالمات الذاتي الذي يحول المكالمات حسب لغة المتصل إلى مستقبل المكالمات، حيث يوجد في مركز القيادة والسيطرة موظفون يتلقون المكالمات بلغات عدة منها الانجليزية والهندية والروسية والصينية ولغات أخرى.

وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.

أصحاب الهمم

استمع الوفد في غرفة عمليات شرطة دبي إلى خدمة أصحاب الهمم، حيث يتم تسجيل بياناتهم لمعرفة نوع إعاقتهم، وفي حال حدوث أي طارئ يتم إشعار مركز القيادة والسيطرة بأن هنالك واحداً من أصحاب الهمم يحتاج إلى مساعدة، وإذا كان الشخص من أصحاب الهمم خارج دبي يتم الاتصال بغرفة العمليات في الإمارة المعنية.