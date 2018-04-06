حمدان ومكتوم بن محمد يحضران حفلي زفاف

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل زفاف عيسى محمد إبراهيم، إلى كريمة حسين سجواني، الذي أقيم في فندق ومنتجع أتلانتس في نخلة جميرا في دبي مساء أمس.

وقد بارك سموه للعروسين وذويهما أفراحهم، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة ومستقرة.

حضر الحفل عدد من أعيان البلاد وأقارب العروسين. كما حضر سمو ولي عهد دبي حفل الاستقبال الذي أقامه شمس الدين محيي الدين بمناسبة زفاف راشد نجل المرحوم أسلم محيي الدين إلى كريمة تي. إس. يحيى.

حمدان بن محمد وحسين سجواني والعريس | تصوير: محمد هشام وخليفة عيسى وسيف محمد

وحضر الحفل، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، مساء أمس، عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وأقارب العروسين. وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أقارب وذوي العروسين بأفراحهم، وبارك للعروسين زفافهما، متمنياً لهما حياة سعيدة مكللة بالرفاء والبنين.

وحضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل الاستقبال بمناسبة زفاف عيسى محمد إبراهيم إلى كريمة حسين سجواني.

سموه خلال حضوره أفراح محيي الدين بحضور سعيد بن مكتوم

وقد بارك سموه للعروسين وذويهما زفافهما متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة. كما حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل زفاف راشد نجل المرحوم أسلم محيي الدين إلى كريمة تي. اس. يحيى.

مكتوم وأحمد ومنصور بن محمد مع العريس بحضور حسين سجواني

مكتوم وأحمد ومنصور بن محمد خلال حضورهم أفراح محيي الدين

وقد هنأ سمو نائب حاكم دبي العروسين وذويهما وبارك لهما زفافهما الميمون.وحضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة والشيخ مسلم بن حم العامرى حفل زفاف عيسى محمد إبراهيم إلى كريمة حسين سجواني.