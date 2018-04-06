طحنون بن محمد يحضر أفراح الشامسي

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم فاضل محمد بن سالمين الشامسي بمناسبة زفاف نجليهم «ناصر» إلى كريمة المرحوم سلطان محمد بن سالمين الشامسي، و«منصور» إلى كريمة عبدالله محمد بن فاضل الشامسي، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين. حضر الحفل إلى جانب سموه، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان. وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة.

مواساة

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان واجب العزاء إلى حمد راشد نهيل النعيمي، في وفاة المغفور له والده راشد نهيل النعيمي. وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.