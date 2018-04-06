«جوهرة محاكم دبي» يكرّم موظفة من أصحاب الهمم فائزة بـ«الجنود المجهولون»

كرم فريق «الجوهرة» النسائي في محاكم دبي الموظفة مريم الحمادي من أصحاب الهمم في الدائرة، الفائزة بجائزة «الجنود المجهولون» في جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2018، نظير ما حققته من إنجازات مشرفة للدائرة جعلت منها مثالاً في العزيمة والإصرار على بلوغ الهدف ومواجهة كافة الصعوبات والتغلب عليها.

وأكدت جميلة الهاملي رئيس المجلس النسائي في محاكم دبي أن التكريم جاء لكون أصحاب الهمم من الفئات المهمة المكونة لنسيج المجتمع التي نلتزم نحوها بالرعاية والكفالة والدعم، كأفراد أصحاء منتجين ومكملين لوحدة النسيج المجتمعي، ويأتي ذلك التزاماً بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله «إعاقة الإنسان هي عدم تقدمه، وبقاؤه في مكانه».