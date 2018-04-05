مركز الشباب في أبريل.. فعاليات محلية بمستوى عالمي

يعتزم مركز الشباب الكائن بأبراج الإمارات في دبي تنظيم مجموعة من الفعاليات والمحاضرات خلال شهر أبريل، وذلك من خلال التعاون مع أبرز الشركاء المعنيين بدعم قطاع الشباب في الدولة؛ بهدف تحقيق الأجندة الوطنية للشباب 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

حيث يعقد برنامج قيادات حكومة الإمارات محاضرات الدفعة الثانية من «شباب الإمارات» في مركز الشباب، بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب، مستخدمين مساحة «المنصة» بهدف دعم أهداف المركز ليكون المنصة المعرفية المثلى في الدولة، ولخلق جيل من القادة الشباب في الدولة، حيث تضم هذه الدفعة أربعين شاباً من مختلف المؤسسات الحكومية.

كما ينظم مركز دبي المتميز لضبط الكربون «كربون دبي» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي جلسة عصف ذهني تتعلق بالاستدامة في مجال الطاقة، بحضور أكثر من 50 شابا وشابة، ومجموعة من الخبراء في مجال الطاقة، مستغلين بذلك مساحتي المنصة والردهة في المركز.

ويعقد نادي كتاب الإمارات ثالث جلساته الحوارية في المركز، في شهر أبريل، حيث سيناقش النادي مع مجموعة من الشباب كتاب «السعادة والإيجابية» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، للخروج بتأملات وقراءات في محتوى الكتاب.

كما تحظى الشركات العالمية الكبرى بنصيب من المساحات الموجودة في المركز، حيث تعقد شركة «لينكد إن»، جلسات عصف ذهني ومسابقات معرفية للشباب، بهدف عرض مختلف حالات التوظيف الخاصة بالطلبة الإماراتيين.

شما المزروعي خلال حضورها فعالية مهارات الشباب

وتنظم بلدية دبي ورش عمل للشباب في مجال الهندسة بهدف دعم مهاراتهم في هذا التخصص الهام، كما تقوم صحيفة الاتحاد أيضاً بتنظيم ورش عمل للشباب لتمكين الشباب في الصحافة المكتوبة، ودعم قدراتهم ليكونوا صحفيين بارعين في المستقبل.

كما سيحتضن المركز في الشهر الحالي جلسة لشركة إينوك، تضمن نقاشاً لاستراتيجية إينوك 2030 الخاصة بالشباب، حيث تطمح إينوك لإشراك الشباب في وضع استراتيجيتها التي تخصهم، من خلال جلسات العصف الذهني المستمرة والتي تعقدها في المركز دائماً.

وسيختتم المركز هذا الشهر بعقد مؤتمر صحفي لشركة «غوغل»، حيث ستستغل الشركة كامل مساحات المركز، وتقوم بتحويل هويته بما يتسق وهوية غوغل، مع الحفاظ على الروح الشبابية الموجودة فيه، وذلك بحضور مجموعة من صناع القرار والمسؤولين في الدولة.

وقالت نور الهرمودي، مدير مركز الشباب في دبي، إن المركز ومنذ اليوم الأول لافتتاحه في سبتمبر الماضي، يحرص على عقد شراكات مع أبرز الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، لعقد وتنظيم الجلسات الحوارية والتفاعلية وورش العمل التي تستهدف تطوير مهارات الشباب بما يناسب توجهات الدولة في خلق جيل من الشباب القادة.

وأكدت الهرمودي بأن المركز يفخر بعدد الورش التي ينظمها على مدار العام بشكل مجاني للشباب، حيث يسعى بشكل دائم لترسيخ التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة للشباب، ليكون المركز منصةً عالمية في خدمة الشباب في المجالات كافة.

ودعت الهرمودي الشباب كافة لزيارة المركز والاستفادة من كافة المساحات المتوفرة لهم بشكل مجاني، من خلال آلية الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز hub.youth.gov.ae.

الجدير بالذكر أن شهر مارس كان قد شهد العديد من الفعاليات والمبادرات الشبابية حيث شهد تنظيم جلسات عصف ذهني لشرطة دبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وفعالية «مهارات الشباب» بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومجموعة كبيرة من الشباب الذين يتشاركون في الاهتمامات ذاتها.

كما شهد المركز تنظيم وزارة الاقتصاد لمجموعة من الجلسات للشباب الخاصة بشهر القراءة بحضور مجموعة من الكتاب والمثقفين، وهيئة الثقافة والفنون لجانب من معرض سكة الفني، دعماً لمواهب الشباب في الدولة.