محمد بن راشد يلتقي مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية ويثني على جهود أعضائه

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم في دبي، أعضاء مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، حيث أثنى سموه على الأداء الطيب للمجلس والذي انعكس على المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجائزة في مواصلة لما قدمته المجالس السابقة من جهد تكامل في كافة فصوله ليتم ترجمته إلى ثقة كبيرة يضعها المجتمع الصحافي العربي في الجائزة كأهم محفل للاحتفاء بأصحاب الفكر الخلاق والإنتاج المبدع في مجال الصحافة العربية.

وأعرب سموه عن أمنياته لمجلس الإدارة الذي يضم في عضويته نخبة من القامات الصحافية العربية والإماراتية بالتوفيق في مهمتهم خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الأهداف الرئيسية التي تأسست عليها الجائزة، ومواصلة العمل على تعزيز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها ضمن أهم منصات التكريم الصحافي على مستوى العالم، بفضل المنهج الدقيق الذي تم وضعه للجائزة، والأسلوب الاحترافي الذي تتم من خلاله عمليات التحكيم وفق

مجموعة من المعايير المهنية الدقيقة التي منحت الجائزة ثقة واحترام العاملين في ميدان الصحافة في مختلف انحاء المنطقة العربية، وكذلك المؤسسات الصحافية العربية العاملة من خارج المنطقة.

وأكد سموه أن الجائزة تحتفي بالتميز وهو النهج الذي سارت عليه دولة الإمارات منذ تأسيسها، وأنها تعبر عن مدى التقدير الذي توليه الدولة لقطاع إعلامي بالغ الأهمية وهو قطاع الصحافة بما يتمتع به من عراقة وقدرة على التأثير، على الرغم من ظهور اشكال إعلامية جديدة، حيث أكد سموه أن الصحافة على تنوع قوالبها سواء مطبوعة كانت أم الكترونية، لا تزال تحتفظ بمكانتها كعنصر فاعل ومؤثر في منظومة العمل الإعلامي بما لها من قدرة على الرصد والمتابعة والتحليل وتسليط الضوء على مكامن القوة ونقاط الضعف، إن وجدت، في المجتمع، وإيجاد حلقة وصل مهمة بين المسؤول والجمهور، لتظل الصحافة أحد عناصر الدعم الأساسية للشعوب في مسيرتها نحو المستقبل.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والأستاذ ضياء رشوان، رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية وسعادة منى غانم المري، الأمين العام للجائزة، وأعضاء مجلس إدارة الجائزة.

من جانبه، تقدم الأستاذ ضياء رشوان، رئيس مجلس إدارة الجائزة، وبالنيابة عن جميع أعضاء المجلس، بكل الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي جائزة الصحافة العربية للعناية الكبيرة التي يوليها سموه للإعلام بصورة عامة والصحافة على وجه الخصوص، وهو الاهتمام الذي تترجمه العديد من الشواهد من أبرزها جائزة الصحافة العربية ومنتدى الإعلام العربي اللذين يعدا اليوم من أهم وأبرز الفعاليات المعنية بالإعلام وتحفيزه وتطويره عبر النقاش والتكريم والحفاوة بالمتميزين في مضماره من خلال قطاع مهم وهو قطاع الصحافة.

وأكد رشوان التزام المجلس بالحفاظ على المعايير المهنية الرفيعة التي تتبعها الجائزة في اختيار وتكريم الكوادر الصحافية العربية المبدعة والمتميزة من مختلف انحاء المنطقة والعالم، ومضاعفة العمل وفق رؤية صاحب السمو راعي الجائزة وصاحب فكرة تأسيسها، لتكون دائما حافزاً للاجتهاد في الإبداع ودافعا للتنافس الشريف في رواق العمل الصحافي، وبما يعود بالخير في نهاية المطاف على القارئ والمتلقي بمنتج صحافي على درجة عالية من الامتياز والتفرد.