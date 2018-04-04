"الخارجية" تبدأ تلقي طلبات البعثات الدراسية لخريجي "الثانوية" الإماراتيين

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي فتح باب التسجيل وبدء تلقي طلبات البعثات الدراسية الخارجية لخريجي المرحلة الثانوية الإماراتيين الراغبين في الانضمام للعمل في السلك الدبلوماسي في الوزارة مستقبلاً.

ويقدم برنامج البعثات الدراسية الخارجية للمتقدمين الحاصلين على عروض للالتحاق بإحدى الجامعات العالمية المشمولة في قائمة الأكاديميات، التي وضعتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، منحةً شاملة لمتابعة الدراسة والالتحاق ببرامج البكالوريوس المطروحة للعام الدراسي 2018 - 2019.

ويهدف برنامج البعثات الدراسية الخارجية إلى دعم تخصص دبلوماسيي المستقبل في مجالات معرفية ذات أولوية وأهمية استراتيجية للوزارة وذات أهمية للتوجهات السياسية للدولة.

وتتضمن قائمة المؤسسات الأكاديمية ما يقارب 133 مؤسسة في 16 دولة، منها أستراليا و البرازيل وكندا وجمهورية الصين الشعبية ومملكة الدنمارك و جمهورية فرنسا واليابان وماليزيا ومملكتي هولندا والنرويج وجمهورية روسيا الاتحادية وسنغافورة وجنوب كوريا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد استكمال الطلبة للبرنامج الدراسي في الخارج والحصول على شهادة البكالوريوس يتم إلحاق الخريجين ببرنامج دبلوم الدراسات العليا الـمتخـصـص في الدبلوماسـية الإمـاراتيـة والعـلاقات الـدولية في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، ليتم تزويدهم بالمعرفة المتخصصة بالقضايا الإقليمية والعالمية، وخاصة القضايا المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط ككل.

وتسعى الوزارة من خلال إلحاقهم ببرنامج الدبلوم في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية إلى إعداد وتدريب دبلوماسيي المستقبل وتعزيز ثقتهم بقدراتهم وتسهيل دخولهم وانخراطهم في بيئة العمل الدبلوماسي الإماراتي.

وعلى الراغبين في الالتحاق ببرنامج البعثة الدراسية الخارجية أن يتعهدوا بالعمل لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي لمدة تعادل سنوات الدراسة خارج الدولة، بشرط ألا يقل ذلك عن ثلاث سنوات، والمحافظة على معدل تراكمي 3.0 أو ما يعادله طوال مدة الدراسة، والالتزام بما لا يقل عن 12 ساعة دراسية في الفصل الدراسي الواحد والالتحاق بتدريب صيفي أو مشروع عمل تدريبي بحسب ما يتم تحديده من قبل الوزارة، وستتضمن إجراءات الالتحاق عدداً من الاختبارات والشروط الأخرى.