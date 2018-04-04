إيقاف العمل مؤقتاً بإجراء "حسن السيرة والسلوك" للحصول على تصريح للقادمين للدولة

تعزيزاً لمبدأ المراجعة الدورية للقرارات للوقوف على أثرها، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها بالشكل المطلوب، وبهدف تيسير الإجراءات على أصحاب العمل، أعلنت وزارة العمل والموارد البشرية أنه تقرر إيقاف العمل مؤقتا بإجراء ان تكون شهادة حسن السيرة والسلوك متطلباً رئيسياً في طلب الحصول على التصريح للقادمين الى الدولة بغرض العمل.