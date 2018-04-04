مواصلات عجمان تعدل تعرفة مركبات الأجرة

عدلت مؤسسة المواصلات العامة ـ عجمان تعرفة عداد مركبات الأجرة التابعة لشركات الامتياز اعتباراً من الأول من ابريل الجاري، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة إلى الجمهور إلى أعلى مستوى وتحقيقا لاجندتها الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية عجمان 2021 .

وجاء هذا القرار بناء على عدد من الدراسات والمسوح الميدانية التي تجريها المؤسسة بصفة دورية من أجل تلبية احتياجات المجتمع من تنمية وتطوير في الخدمات المقدمة، إضافة إلى المقارنة مع الامارات الاخرى وذلك من اجل الوقوف على الصعوبات التي تواجه سائقي مركبات الأجرة بشكل يومي، ولتقديم أفضل الخدمات للجمهور، والعمل على تحسين أداء السائق لاسعاد الطرفين.

وسيكون تعديل تعرفه مركبات الاجرة التابعة لشركات الامتياز التي تعمل تحت مظلة مؤسسة المواصلات العامة، بزيادة 2.5 درهم عند غلق عداد المركبة، حيث جاء قرار الزيادة بعد تحرير سعر الوقود وتماشيا مع التغيرات الاقتصادية الحالية علما بأن التعرفة تعد الاقل بالنسبة للإمارات الاخرى.

وارتأت المؤسسة ان هذه الزيادة الطفيفة سوف يكون لها الاثر الايجابي على الارتقاء بمستوى الخدمة، بما يضمن تعزيز دور السائقين في تنفيذ خطة المؤسسة وبرامجها لتطوير مستوى خدمة العملاء في قطاع النقل بمركبات الأجرة.