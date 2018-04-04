عبدالله النعيمي يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم لدعم منظومة البنية التحتية

شهد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعتي الإمارات وعجمان، فيما وقعت الثالثة مع شركة تطوير لإدارة الأصول والأنظمة، والتي تهدف إلى دعم منظومة عمل الوزارة، التي تمثل المظلة الاتحادية للبنية التحتية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدورها تنسجم مذكرات التفاهم التي تم توقيعها على هامش فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر العالمي للبنية التحتية الذي ينظم برعاية وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مع توجيهات القيادة الحكيمة وتنفيذاً للخطط الاستراتيجية الرامية لتعزيز منظومة البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من كافة الجهود لتحقق رؤية الإمارات 2021 بتصدر الدولة عالميا في مجال البنية التحتية، ووصولاً لتحقيق «مئوية الإمارات 2071».

وقع المذكرات الثلاث عن وزارة تطوير البنية التحتية المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، فيما مثل جامعة الإمارات الدكتور غالب الحضرمي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعن جامعة عجمان الدكتور عبدالحق بشير النعيمي نائب مدير الجامعة للتطوير والاتصال، بينما مثل شركة تطوير لإدارة الأصول والأنظمة المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس الإدارة.

في ذات السياق أكد وكيل الوزارة، أن مذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الوزارة وباقي الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن بناء علاقات شراكة فعالة بهدف تحقيق مستويات عالية من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

كما لفت إلى أن مذكرتي التفاهم المتعلقتين بجامعتي الإمارات وعجمان تهدفان كذلك إلى تأييد المبادرات والبرامج والفعاليات المتعلقة بالابتكار وتحديداً في كل مجالات التطوير العمراني وتشييد المباني وصناعات وتوريد مواد البناء ومشاريع البنية التحتية والتخطيط الحضري.

وأشار وكيل الوزارة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري إلى أن المذكرة المتعلقة بشركة تطوير تستهدف توفير خارطة طريق لتطوير إطار للتعاون والتدريب بين الطرفين لتمكين المشاركة في التقدم التكنولوجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويتم بموجب مذكرة التفاهم تبادل التجارب والخبرات في المجالات التقنية والعملية في مجالات إدارة وتطوير منظومة الطرق والنقل والمرور على شبكة الطرق الاتحادية، وتطوير نظم النقل الذكية والبرامج الداعمة لها.

دورة

تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر العالمي للبنية التحتية 2018، والذي افتتحه معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بحضور رفيع المستوى، حيث تطرق المتحدثون إلى أبرز المبادرات والمشاريع الابتكارية التي من شأنها دعم منظومة البنية التحتية.