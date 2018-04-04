عبدالله بن زايد لطلبة الإمارات في اليابان: أنتم سفراء الدولة

خاطب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الطلبة الإماراتيين الدارسين في اليابان، وقال سموه: أنتم سفراء الدولة في الخارج ويجب عليكم الاجتهاد والمثابرة في مشواركم التعليمي وتحقيق التفوق والتميز الدراسي.

جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة طلبة الإمارات الدارسين في عدد من الجامعات اليابانية.

وجاء اللقاء في إطار زيارة سموه الرسمية إلى اليابان وبهدف تحفيز أبناء الدولة في الخارج على التميز والتفوق العلمي من أجل العودة إلى الوطن محملين بأرقى المهارات والمعارف الحديثة التي تمكنهم من الاضطلاع بدور رئيس في مسيرة تنمية وازدهار الدولة بالمجالات كافة.

واستعرض طلبة الإمارات الدارسون في اليابان أمام سموه عدداً من المشاريع المبتكرة التي نفذوها خلال دراستهم بالجامعات اليابانية والتي ركزت على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة الرقمية وبرمجة الآلات. وتعرف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على التخصصات الدراسية التي يدرسها الطلبة في الجامعات اليابانية كما اطلع سموه على أوضاعهم الأكاديمية وأحوالهم المعيشية في اليابان واستمع سموه إلى اقتراحات من الطلبة المبتعثين للدراسة فى اليابان.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عن سعادته بلقاء أبناء الدولة الدارسين في اليابان للمرة الثانية. وأشاد سموه بالهمة العالية التي وجدها في طلبة الإمارات الدارسين في اليابان وحرصهم على التميز والتفوق العلمي وتطلعهم للعودة إلى الوطن لأداء دور فاعل لتعزيز مسيرة تنميته المستدامة.

من جانبهم أعرب طلبة الإمارات في اليابان عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان معاهدين سموه على أن يكونوا عند حسن ظن قيادة الدولة في تحصيلهم العلمي وصولاً إلى أعلى الشهادات الأكاديمية للمشاركة في مواصلة مسيرة تنمية وازدهار الدولة على مختلف الأصعدة.