عبدالله بن زايد: الإمارات أضحت اليوم عنواناً للريادة والتميز

استقبل الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان في طوكيو سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ونقل سموه - خلال اللقاء - للأمير ناروهيتو تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لليابان وشعبها دوام التقدم والازدهار.

من جانبه حمل ولي عهد اليابان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

علاقات

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين الجانبين وآليات دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والمستجدات في المنطقة.

ورحب الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مؤكداً على أن دولة الإمارات أضحت اليوم عنواناً للريادة والتميز وتحرص اليابان على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الإمارات في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

من جانبه أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية مع اليابان.. وهناك حرص مستمر على توطيد أوجه التعاون بين البلدين في القطاعات كافة.