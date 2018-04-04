رئيس وزراء اليابان وعبدالله بن زايد يبحثان التعاون

استقبل شينزو آبي رئيس وزراء اليابان في طوكيو، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والوفد المرافق له.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهما لليابان مزيداً من التقدم والنماء.

من جانبه حمل رئيس وزراء اليابان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى اليابان سبل تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات واليابان في المجالات كافة، منها التكنولوجيا والزراعة والطاقة المتجددة والدفاعية واستكشاف الفضاء. كما تناولا مستجدات الأوضاع في المنطقة وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على العلاقات التاريخية التي تربط بين دولة الإمارات واليابان منذ عقود من الزمن والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في ظل دعم ورعاية من قيادة البلدين.

من جانبه رحب شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق أرحب من التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.حضر اللقاء خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان.

تعاون تعليمي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، يوشيماسا هاياشي وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى اليابان بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات ومنها مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع اليابان في المجالات كافة، ومنها المجال التعليمي خاصة مع وجود عدد من الطلبة الإماراتيين الدراسين في الجامعات اليابانية، وعدد من الطلبة اليابانيين الدراسين في الجامعات الإماراتية.

من جانبه رحب يوشيماسا هاياشي وزير التعليم الياباني بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مؤكدا على عمق الروابط الثنائية بين دولة الإمارات واليابان، وسعي قيادة البلدين إلى تعزيزها في شتى المجالات ومنها المجالات التعليمية والأكاديمية. حضر اللقاء معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.