ديوان حاكم الشارقة ينعى أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي شقيق سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي، والذي وافته المنية صباح أمس.

وفي ما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي شقيق سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي ووالد كل من الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سالم بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي والذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء 16 رجب 1439 هجرية 3 أبريل ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى أهل وذوي الفقيد وعموم آلِ القواسم الكرام سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقام صلاة الجنازة على روح الفقيد اليوم عند تمام الساعة 9 صباحاً في مسجد الملك فيصل بمدينة الشارقة ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الجبيل.

وتتقبل التعازي للرجال في قصر البديع بدءاً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

كما تتقبل التعازي للنساء في منزل المرحوم الشيخ محمد بن سلطان بن صقر القاسمي بمنطقة شرقان مقابل مسجد البراء بن عازب.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم.