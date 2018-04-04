حميد النعيمي: القيادة حريصة على كرامة أبناء الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حريصة على كرامة المواطنين وسمعتهم، وتولي اهتماماً كبيراً لتوفير الحياة الكريمة لهم وإسعادهم وتقف إلى جانبهم وتتقبل كل نقد بناء من المواطنين، وتعمل على أن يظل المواطن عزيزاً كريماً في وطنه، ودليل ذلك الاستجابة السريعة من القيادة لدراسة وتوفير كل احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود.

وقال سموه إن الجميع من مواطنين وغيرهم يحق لهم تقديم تظلم أو طرح قضية ما تهم حياتهم اليومية، ولا بد من الحوار الطيب والاستماع بصدر رحب لهمومهم واحتياجاتهم ليعيشوا حياة كريمة، وأن الكلمة الطيبة صدقة وتسعد الآخرين. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الديوان أمس بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، المواطن علي محمد المزروعي الذي اتصل على إذاعة راديو الرابعة في عجمان أمس الأول وعرض قضية الغلاء وارتفاع الأسعار في الأسواق وأثره على مستوى معيشة المواطنين، وحرصه على حب وطنه وأبناء الإمارات من خلال عرضه لقضاياهم والتخفيف عنهم وضرورة تدخل الحكومة والتصدي لظاهرة الأسعار.

مبادرات

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمامه بقضايا المواطنين من خلال مبادرات سموه المتواصلة لرفعة ورفاهية المواطن.

كما أشاد سموه بالاستجابة الفورية والسريعة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتلبية احتياجات المواطن علي المزروعي الحالية له ولأسرته وإجراء دراسة تفصيلية عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود والعمل فوراً على توفير احتياجاتهم.

وشدد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي خلال اللقاء على أن دولة الإمارات لن تتوانى لحظة واحدة في تقديم كل العون والمساندة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مضيفاً نحن والقيادة نسعى دائماً لتوفير الإمكانات كافة من أجل أن يعيش المواطن عزيزاً مرفهاً وحتى يقوم بواجبه تجاه خدمة وطنه بكل إخلاص وتفان، ويتبوأ أفضل المراكز المتقدمة في شتى المجالات.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، وسالم سيف المطروشي نائب المدير، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.