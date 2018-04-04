تفعيل الرصد الذكي للمركبات منتهية الترخيص في أبوظبي 15 الجاري

تبدأ شرطة أبوظبي بتفعيل الأنظمة الذكية على الطرق لرصد وتحرير المخالفات الذكية للمركبات المنتهية الترخيص والتي لم يتم تجديدها اعتباراً من 15 أبريل الجاري.

ويهدف ذلك الإجراء إلى تعزيز سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وإجراء الفحص الفني للمركبات وتأمينها وترخيصها من سلطة الترخيص، بعد التأكد من صلاحيتها للسير على الطرق.

وأوضح العميد أحمد الشحي نائب مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، أن تحرير المخالفات باستخدام الأنظمة الذكية يسهم في توفير أعلى مستويات السلامة المرورية، وتفادي النتائج السلبية المترتبة على قيادة مركبة منتهية الترخيص ولم يتم فحصها، داعياً قائدي المركبات إلى الالتزام بفحص المركبات ووفق الاشتراطات الفنية المختصة.

تقنية

وأشار إلى أن المخالفات التي يتم رصدها عن طريق الأنظمة الذكية على الطرق الداخلية والخارجية بأمارة أبوظبي، يتم تطبيقها بصورة تقنية أكثر دقة وفاعلية، وتوفر الوقت وتقلل من الجهد على عناصر المرور، وتعزز مستويات الكفاءة والفعالية.

ودعا الشحي أصحاب المركبات منتهية الترخيص إلى الإسراع في ترخيصها، قبل أن يتم رصدها ومخالفتها من خلال الأجهزة الذكية اعتباراً من 15/‏4/‏2018، وتطبيق المادة 25 ب من قانون السير والمرور (قيادة مركبة منتهية الترخيص) بالغرامة 500 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة 7 أيام.