توقعات بارتفاع في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً فوق البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

وحركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 14 - 28 / 32 كم/ساعة على اليابسة، وتكون شمالية غربية و/ 22 - 34 / 38 كم / ساعة على البحر. وحالة البحر: الخليج العربي: متوسط - مضطرب الموج أحياناً .

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:56 الثاني عند الساعة 03:39 والجزر الأول عند الساعة 09:32 الثاني عند الساعة 21:21 بحر عمان: متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند 12:43 الثاني عند الساعة 23:57 والجزر الأول عند الساعة 18:20 الثاني عند الساعة 06:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 22 80 35

دبي 33 21 80 40

الشارقة 34 22 80 30

عجمان 34 21 80 30

أم القيوين 33 22 85 35

رأس الخيمة 35 22 80 30

الفجيرة 39 26 60 15

العين 37 20 80 15

ليوا 35 19 80 25

الرويس 32 22 80 35

السلع 33 22 85 30

دلما 32 23 80 35

طنب الكبرى 31 22 85 35

طنب الصغرى 31 22 85 35

أبوموسى 31 22 85 35