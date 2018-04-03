شرطة أبوظبي تقيم مأدبة غداء لطفلةٍ كريمةٍ

أقامت شرطة أبوظبي مأدبة غداء في استراحة الضباط للطفلة ليلى الحوسني (7 سنوات)، التي كانت قد اتصلت بالرقم المخصص للطوارئ "999" بمركز القيادة والتحكم "غرفة العمليات"، لتدعو منتسبي المركز لتناول وجبة الغذاء في بيت عائلتها المضيافة.

وتلقت الطفلة ليلى الحوسني دعوة لإشراكها في برنامج أصدقاء الشرطة، وزيارة "غرفة العمليات "، التي اتصلت عليها، للتعرف إلى مهامها في حالات الإبلاغ عن الحالات الطارئة وطلب النجدة.

وكان العميد ناصر المسكري، مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، التقى الطلبة المشاركين في برنامج أصدقاء الشرطة، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تلبية النداءات والمكالمات، التي ترد من الجمهور على خط الطوارئ 999، لافتاً إلى أن الأولوية للاتصالات الأكثر جدية وخطورة، خاصة التي تتعلق بإنقاذ حياة البشر والاستجابة لها في أسرع وقت.