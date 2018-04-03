شاهد.. لحظة تصالح المذيع يعقوب العوضي مع المواطن صاحب الاتصال

قدم المذيع يعقوب العوضي، اعتذاراً للمواطن علي راشد المزروعي، بعدما تعرّض لمشادة كلامية من قبل المذيع في أحد البرامج المجتمعية، بعد أن أبدى المواطن شكواه من ضعف الراتب وارتفاع الأسعار، وعدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الحياة في ظل هذه الظروف.

وأفاد المزروعي أنه سامح المذيع يعقوب العوضي على ما بدر منه خلال اتصاله وأنه قبل الاعتذار معرباً عن أمله أن تتاح الفرصة للجميع لبث شكاواهم عبر منابر برامج البث المباشر لتجد طريقها للحل.

وأكد الاعلامي عبدالله راشد بن خصيف مقدم برنامج (الرابعة والناس) من إذاعة عجمان، والذي حضر لحظة اعتذار العوضي للمواطن، على حرص واهتمام القيادة الرشيدة بالاستماع إلى جميع آراء وقضايا المواطنين وأن برنامج البث المباشر خصص من أجل خدمة المجتمع والتفاعل مع كافة القضايا التي تهم المواطن.