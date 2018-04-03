محمد بن راشد يستقبل وزير خارجية البحرين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على هامش منتدى الإعلام العربي في مدينة جميرا بدبي قبل ظهر اليوم معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وتمنياته لسموه دوام الصحة والعافية.

وقد تبادل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - الحديث حول عدد من المواضيع ذات الصلة بالوضع الإقليمي وسبل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة إلى جانب العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسبل تعزيز التعاون الأخوي والتنسيق المشترك فيما بينهما لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وحماية مكتسباتهما الوطنية.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة منى غانم المري رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي.