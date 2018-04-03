المزروعي : أفخر بقيادتنا الرشيدة التي تعمل لأجل إسعاد المواطن

أعرب المواطن علي راشد المزروعي عن فخره واعتزازه بقيادة الدولة الرشيدة وجهودها في سبيل إسعاد المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم ووجه الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله ، لأمره بتوفير كافة متطلبات الحياة له ، لافتا بأن هذا دليل لمتابعة القيادة الرشيدة لشكاوى المواطنين عبر وسائل الإعلام وسماع صوتهم ومتابعة حل كافة قضاياهم.

وقال المزروعي لـ ( البيان) بعد استقبال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، رئيس المجلس التنفيذي له صباح اليوم ، شعرت بمعاني الحب والتقدير من القيادة الرشيدة كما استمعت الى كلمات طيبة من صاحب السمو حاكم عجمان والذي قدم لي مكرمة .

كما قدم إليه سمو ولي عهد عجمان مكرمة ، مؤكدين على أهمية توفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطن وأن أبوابهم وقلوبهم مفتوحة للجميع والاستماع للمواطنين.

وأكد المزروعي بأن الكلمات التي استمع اليها من صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده هي دليل على الحب والتقدير للشعب وحرص القيادة على إسعاد المواطن وتوفير الحياة الكريمة له، وأهمية دور وسائل الإعلام في نقل القضايا التي تخص المواطنين إلى المسؤولين.

واستضاف الاعلامي عبدالله راشد بن خصيف مقدم برنامج ( الرابعة والناس ) من إذاعة عجمان، المواطن علي راشد المزروعي وقدم له اعتذاراً مباشراً من المذيع يعقوب العوضي ، وأكد على حرص واهتمام القيادة الرشيدة بالاستماع إلى جميع آراء وقضايا المواطنين وأن برنامج البث المباشر خصص من أجل خدمة المجتمع والتفاعل مع كافة القضايا التي تهم المواطن.

وأفاد المزروعي بأنه سامح المذيع يعقوب العوضي على ما بدر منه خلال اتصاله وأنه قبل الاعتذار ومعرباً عن أمله أن تتاح الفرصة للجميع لبث شكاواهم عبر منابر برامج البث المباشر لتجد طريقها للحل.