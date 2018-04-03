28 دولة تستبدل رخصة القيادة الإماراتية بالصادرة منها

حددت إدارة الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 28 دولة يسمح لها باستبدال رخصة القيادة الصادرة منها برخصة القيادة الإماراتية باستثناء بعض فئات محددة من رخص القيادة الكندية والأسترالية والبرتغالية.

وبحسب القائمة التي أصدرتها الإدارة فإن الدول التي يمكنها استبدال رخص القيادة الصادرة لمواطنيها برخصة الإمارات هي: (بريطانيا، أميركا، فرنسا، اليابان، المانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، سويسرا، الدنمارك، اليونان، أسبانيا، السويد، النمسا، ايرلندا، النرويج، تركيا، كندا (فئة G1 لا تستبدل و G2 تستبدل بعد مضي سنة من تاريخ الاصدار) بولندا، كوريا الجنوبية، فنلندا، جنوب أفريقيا، استراليا (فئات Q وCP1 وCP2 لا تستبدل) رومانيا، نيوزيلندا، سنغافورة، هونج كونج، البرتغال (سحب الرخصة الأصلية طلب من الدولة).

والوثائق المطلوبة وهي "خطاب من جهة العمل للمقيمين، ورخصة القيادة المراد استبدالها، والترجمة القانونية للرخصة الأجنبية باللغة العربية، وعدد 1 صورة شخصية" وذلك إلى مراكز الخدمة التابعة لإدارة ترخيص السائقين، وإجراء فحص النظر ودفع الرسوم (200 درهم) واستلام رخصة القيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتصدر لمدة 10 سنوات.