ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي شقيق سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة والشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وفيما يلى نص البيان : " بسم الله الرحمن الرحيم " يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي " صدق الله العظيم " .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي شقيق سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة والشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء 16 رجب 1439 هجرية 3 إبريل ميلادية . ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى أهل و ذوي الفقيد وعموم آلِ القواسم الكرام سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويها الصبر والسلوان ".

وتقام صلاة الجنازة على روح الفقيد يوم غد الأربعاء الموافق 4 إبريل 2018 عند تمام الساعة 9 صباحاً في مسجد الملك فيصل بمدينة الشارقة ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة " الجبيل ".

وتتقبل التعازي في قصر البديع بدءا من يوم غد ولمدة ثلاثة أيام.

كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد الأربعاء.