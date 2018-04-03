بالفيديو..حاكم عجمان يستقبل المواطن علي المزروعي

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المواطن علي راشد المزروعي، في قصر سموه اليوم.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حريصان على الاستجابة لطلبات أبناء الدولة.

وقال المزروعي إن قيادة دولة الإمارات التي حبانا الله بها تواصل الليل بالنهار لإسعاد المواطنين وتحقيق متطلباتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، وهذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة التي لا تبخل على أبنائها بشيء، سيراً على نهج الغرس الحقيقي الذي زرعه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار عليه أبناؤه من بعده بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،أمر بتوفير كافة احتياجات المواطن المتصل أمس، على إذاعة عجمان «راديو الرابعة»، بشكل فوري، وتلبية كافة متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال الـ 24 ساعة المقبلة، ورفع تقرير عاجل لمكتب سموه بذلك.