تفعيل الأنظمة الذكية لرصد ومخالفة المركبات منتهية الترخيص بأبوظبي

تبدأ شرطة أبو ظبي بتفعيل الأنظمة الذكية على الطرق لرصد وتحرير المخالفات للمركبات المنتهية الترخيص والتي لم يتم تجديدها اعتبارا من 15 إبريل الجاري، وذلك بهدف تعزيز سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وإجراء الفحص الفني للمركبات وتأمينها وترخيصها من سلطة الترخيص، بعد التأكد من صلاحيتها للسير على الطرق.

وأوضح العميد أحمد الشحي نائب مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبو ظبي، أن تحرير المخالفات باستخدام الأنظمة الذكية يسهم في توفير أعلى مستويات السلامة المرورية، وتفادي النتائج السلبية المترتبة على قيادة مركبة منتهية الترخيص ولم يتم فحصها. ودعا أصحاب المركبات منتهية الترخيص إلى الإسراع في ترخيصها، قبل رصدها ومخالفتها من خلال الأجهزة الذكية اعتبارا من 15/4/2018، وتطبيق المادة 25 ب من قانون السير والمرور (قيادة مركبة منتهية الترخيص) بالغرامة 500 درهم و 4 نقاط مرورية وحجز المركبة 7 أيام.