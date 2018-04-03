«طرق دبي» و«ليبرتي للسيارات» تتعاونان في ترخيص المركبات

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية تعاون مع وكالة ليبرتي للسيارات، بهدف توفير خدمات متكاملة يتم بمقتضاها الارتقاء بتجربة المتعاملين عند شرائهم وامتلاكهم مركبة في إمارة دبي عبر تعزيزها بالخدمات المريحة.

وتفصيلاً، قال سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن الاتفاقية مع وكالة ليبرتي للسيارات، تهدف إلى توفير سلة خدمات متكاملة لترخيص المركبات، التي تشمل خدمات التسجيل والفحص وبيع الأرقام المميزة الحصرية لعملاء الوكالة، موضحا أن الاتفاقية تدعم مجالات التعاون مع القطاع الخاص بما يضمن أهداف الهيئة في إسعاد المتعاملين.

وأضاف: أن مشروع الاتفاقية سيترك أثراً إيجابياً في جانب حملات استدعاء أصحاب المركبات ذات العيوب المصنعية والتي تتم من جانب الوكالات، حيث سيعمل المشروع على تعزيز سلامة سير المركبات على الطريق عبر المساهمة في رفع نسبة الاستجابة لهذه الحملات، من خلال تحديد المتعاملين ومركباتهم ذات الصلة بهذه الحملات وذلك بالتنسيق مع الوكالة لاستدعاء المركبات المعنية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

تسهيل

وأوضح المرزوقي، أن الاتفاقية ستحد من صعوبة وصول الوكالة إلى العملاء المعنيين بسبب تغيير أرقام التواصل أو تغيير مالك المركبة أو تصدير المركبة لخارج الدولة، وذلك من خلال النظام المروري لإدارة ترخيص المركبات الذي سوف يساعد بفعالية في حل هذه المشكلة، مؤكدا أن الاتفاقية تجسّد رؤية الهيئة في «تنقل آمن وسهل للجميع»، وتحقيق الغاية الاستراتيجية الأولى «دبي الذكية» والثالثة «إسعاد الناس».