البواردي يبحث التعاون الدفاعي مع مسؤول برازيلي

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي وزير دولة لشؤون الدفاع بمقر الوزارة في أبوظبي صباح أمس السيناتور فيرناندو كولور رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس الشيوخ البرازيلي والوفد المرافق له.
ورحب معالي وزير دولة لشؤون الدفاع بالضيف مشيداً بعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية.
وبحث الجانبان - خلال اللقاء - سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات لا سيما الدفاعية، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حولها. حضر اللقاء فرناندو ليموس إيقريجا سفير جمهورية البرازيل لدى الدولة، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.