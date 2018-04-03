البواردي يبحث التعاون الدفاعي مع مسؤول برازيلي

أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، لـ«البيان» بدء إعداد تقرير مفصل عن احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، متضمناً العديد من المحاور التي تعزز نهج الوزارة في دعم هذه الشريحة المجتمعية، وذلك لعرضه أمام اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وذلك تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،